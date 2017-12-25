Исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков поддержал идею сотрудников регионального управления МЧС России о создании в Орле памятника пожарным

Андрей Клычков поддержал идею сотрудников регионального управления МЧС России о создании в Орле памятника пожарным.

Об этом глава региона заявил сегодня на торжественном собрании по случаю празднования 27-й годовщины образования МЧС России, которое прошло в концертном зале Орловского государственного института культуры.

Участниками мероприятия также стали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, федеральный инспектор по Орловской области Андрей Белогуров, начальник Главного Управления МЧС России по Орловской области Александр Новиков, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, руководство города.

«Мы гордимся вашей работой, мужеством и преданностью делу,— обратился Андрей Клычков к орловским спасателям. — На вашем счету — тысячи поисково-спасательных операций и спасенных жизней, сохраненные материальные ценности. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, спасение людей — это постоянная проверка вашей готовности на подвиг в мирное время. И эту проверку вы проходите с честью!».

Однако предстоит еще многое сделать для дальнейшего укрепления системы гражданской обороны и защиты населения, совершенствования механизмов быстрого реагирования, в том числе — за счет завершения работ по внедрению «Системы-112».

Слова особой благодарности прозвучали в адрес ветеранов службы. Многие из них несмотря на заслуженный отдых, продолжают активную общественную деятельность. В их числе ветеран Великой Отечественной войны Александр Данилович Безкровный, который сегодня возглавляет Совет ветеранов Главного управления МЧС России по Орловской области.

Лучшим представителям ведомства вручили почетные грамоты Губернатора Орловской области, областного Совета народных депутатов, главы города и Орловского городского Совета народных депутатов.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов и исполнителей города и области.

Также глава региона ознакомился с новинками спасательной техники, выставка которой открылась в фойе института культуры.