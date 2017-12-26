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Исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков исполнил обещание, которое дал студенту Орловского реставрационно-строительного техникума

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25.12.2017

Исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков исполнил обещание, которое дал студенту Орловского реставрационно-строительного техникума Роману Карлову.

12-го декабря Клычков встретился с представителями талантливой молодёжи в Орловском Государственном Аграрном Университете. Один из участников встречи — Роман Карлов — преподнесёс главе области резной стол собственной ручной работы.

Андрей Клычков поблагодарил молодого мастера за подарок и предложил ему провести уже личную рабочую встречу в своём кабинете — выпить чая за тем самым столом и обсудить актуальные проблемы студенчества.

Сегодня эта встреча состоялась. Как сообщил советник главы области Сергей Лежнёв, Клычков и Карлов пообщались за чашкой чая, сидя за необычным столом. Известно, что планировалось в неформальном ключе обсудить трудоустройство выпускников учебных заведений, а также практическую помощь, которую государство может оказать в реализации молодёжных инициатив.

Фото: t.me/lezhnev_sergey

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