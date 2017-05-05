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  3. Инфляция в апреле в годовом выражении замедлилась до 4,1%

Инфляция в апреле в годовом выражении замедлилась до 4,1%

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05.05.2017

Инфляция в России в апреле составила 0,3%, в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 4,1%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В том числе рост цен на продовольственные товары в апреле текущего года составил 0,6% (0,1% без учета плодово-овощной продукции), непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,2%.

В апреле в 12 субъектах России потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,6% и более, из них в Республике Калмыкия — на 1,1%, где продукты питания стали дороже на 2,1%. Вместе с тем в четырех субъектах РФ потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,1% в результате снижения цен на продукты питания на 0,2-0,7%.

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