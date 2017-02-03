Хакеры крадут каждые 5 копеек из 1 тысячи рублей электронных денег из России

Хакеры крадут каждые 5 копеек из 1 000 рублей хранящихся в электронном виде денег, принадлежащих российским банкам и их клиентам, сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2017».

«За последний период мы явно видим сокращение покушений на хищения — денег, которые пытаются вывести. На сегодняшний день уровень хищений по отношению к количеству денег, обращающихся в РФ в электронном виде, порядка 0,005% от общего числа электронных денег, или 5 копеек на тысячу рублей», — сказал он.

Сычев отметил, что это достаточно высокий результат работы ЦБ и правоохранительных органов. «Если посмотреть на международный опыт, картина совершенно другая: 9 центов на $100 (0,09% — ред.). За пределами РФ ситуация с хищениями обстоит гораздо хуже, чем у нас», — подчеркнул он.

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