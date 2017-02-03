Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел03.02.2017 Пятница 07:00
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Хакеры крадут каждые 5 копеек из 1 тысячи рублей электронных денег из России

Хакеры крадут каждые 5 копеек из 1 тысячи рублей электронных денег из России

Версия для печати

02.02.2017

Хакеры крадут каждые 5 копеек из 1 000 рублей хранящихся в электронном виде денег, принадлежащих российским банкам и их клиентам, сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2017».

«За последний период мы явно видим сокращение покушений на хищения — денег, которые пытаются вывести. На сегодняшний день уровень хищений по отношению к количеству денег, обращающихся в РФ в электронном виде, порядка 0,005% от общего числа электронных денег, или 5 копеек на тысячу рублей», — сказал он.

Сычев отметил, что это достаточно высокий результат работы ЦБ и правоохранительных органов. «Если посмотреть на международный опыт, картина совершенно другая: 9 центов на $100 (0,09% — ред.). За пределами РФ ситуация с хищениями обстоит гораздо хуже, чем у нас», — подчеркнул он.

Ссылки по теме:

За полтора года МВД РФ предотвратило ущерб от кибератак более чем на 3 млрд руб.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/30830

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.02.2017

МВД допустит повышение возможной концентрации спирта в крови водителя до 0,3 г и более

02.02.2017

Международные резервы РФ за неделю повысились на $6,6 млрд.

02.02.2017

Вадим Потомский подписал соглашение о минимальной заработной плате в области

02.02.2017

Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета

02.02.2017

На базе Спорткомплекса «Труд» состоится спортивный праздник Федерации профсоюзов Орловской области

$ USD59.9858(-0.32)03.02
€ EUR64.7307(-0.3)03.02

Наш опрос

Чего не хватает в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online