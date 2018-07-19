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  3. "Губернаторский контроль" проверил ход работ по благоустройству общественных территорий Орла

"Губернаторский контроль" проверил ход работ по благоустройству общественных территорий Орла

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19.07.2018

По поручению главы региона Андрея Клычкова первый заместитель Председателя Правительства области Николай Злобин совершил объезд городских объектов, благоустраиваемых в рамках реализации губернаторской программы «Наш дом: комфортная среда».

В проверке качества работы подрядчиков также приняли участие руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин и представители заказчика.

Первым пунктом рейда стал бульвар Победы, вторая очередь реконструкции которого идет полным ходом. Стоимость работ — более 26 млн. рублей. По словам подрядчика ООО «Артстрой», на сегодняшний день уложено более 2000 кв.м. тротуарной плитки. В ближайшие дни предстоят работы на площади в 2500 кв.м. основного тротуарного полотна и 1500 кв.м — на периферийных дорожках. Основные работы на центральной аллее города должны быть завершены к праздничным мероприятиям 5 августа. Было обращено внимание на целесообразность совмещения основных работ по укладке плитки с обустройством прилегающей территории.

В настоящее время начаты работы по обустройству прилегающей территории многопрофильного медицинского центра — установлено ограждение здания, сделаны тротуары.

Задачи по соблюдению комплексности благоустройства общественных территорий были обозначены и перед представителями организаций, работающими в скверах «Юность», «1001 мелочь», «Орлята». Подрядчиками выполняются условия контрактов.

Далее был проинспектирован ход работ в Центральном городском парке. На данном этапе реконструкции главной общественной территории города работы сосредоточены на обновлении визитной карточки парка — колоннады.

Кроме того, были проверены работы в сквере им. И.С. Тургенева, где проводится опиловка деревьев, а также готовятся участки для дополнительного озеленения и установки новых малых архитектурных форм.

Затем Николай Злобин проверил ход работ по благоустройству парка Ботаника. С представителями подрядной организации и стороной заказчика были обсуждены сроки завершения работ.

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