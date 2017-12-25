«Губернаторская ёлка» состоится завтра.

Проведение новогоднего праздничного мероприятия «Губернаторская елка» в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» перенесено с 27-го на 26-е декабря.

На новогодний праздник приглашены около 600 юных орловцев. В их числе воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных, приемных и опекунских семей, из семей участников вооруженных конфликтов и ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети, больные сахарным диабетом, а также дети, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте.

В 10:00 начнут работать игровые площадки в фойе зрительного зала на 4-м этаже Конгресс-холла ТМК «ГРИНН». В 11:00 начнется интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки возле новогодней елки.

В 11:35 в зрительном зале состоится театрализованное представление Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева.

По завершении спектакля детей ждет праздничный обед в кафе и подарки.