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«Губернаторская ёлка» состоится завтра.

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25.12.2017

«Губернаторская ёлка» состоится завтра.
Проведение новогоднего праздничного мероприятия «Губернаторская елка» в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» перенесено с 27-го на 26-е декабря.
На новогодний праздник приглашены около 600 юных орловцев. В их числе воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных, приемных и опекунских семей, из семей участников вооруженных конфликтов и ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети, больные сахарным диабетом, а также дети, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте.
В 10:00 начнут работать игровые площадки в фойе зрительного зала на 4-м этаже Конгресс-холла ТМК «ГРИНН». В 11:00 начнется интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки возле новогодней елки.
В 11:35 в зрительном зале состоится театрализованное представление Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева.
По завершении спектакля детей ждет праздничный обед в кафе и подарки.

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