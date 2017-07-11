Губернатор Вадим Потомский рассказал о запланированных семинарах по проблемам сельхозтоваропроизводителей
11.07.2017
В Орловской области проведут несколько семинаров, чтобы обсудить наболевшие проблемы производителей сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказал губернатор Вадим Потомский.
Главной темой станет взаимодействие производителей сельхозпродукции и государственных организаций, контролирующих их деятельность. По словам губернатора, конечная цель мероприятий — гармонизировать эти отношения до начала уборочной кампании.
Как уточнил Потомский, речь идёт не об усилении контроля, а, наоборот, об устранении чрезмерных «перегибов».
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