Губернатор Орловской области Вадим Потомский взял на контроль финансовое состояние муниципального предприятия «Орёлводоканал»
12.07.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский взял на контроль финансовое состояние муниципального предприятия «Орёлводоканал». Накануне областные чиновники встретились с руководителями стратегического МУПа.
Сейчас «Водоканал» находится не в самом простом положении. Долги предприятия составляют 27 миллионов рублей. Потребление воды снижается, так как всё больше орловцев устанавливают счётчики. Между тем, тарифы на «живительную влагу» в Орловской области остаются самыми низкими в ЦФО.
Подробный репортаж на эту тему смотрите на телеканале «Первый областной» сегодня в 19 часов 30 минут.
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