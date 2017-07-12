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Губернатор Орловской области Вадим Потомский взял на контроль финансовое состояние муниципального предприятия «Орёлводоканал»

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12.07.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский взял на контроль финансовое состояние муниципального предприятия «Орёлводоканал». Накануне областные чиновники встретились с руководителями стратегического МУПа.

Сейчас «Водоканал» находится не в самом простом положении. Долги предприятия составляют 27 миллионов рублей. Потребление воды снижается, так как всё больше орловцев устанавливают счётчики. Между тем, тарифы на «живительную влагу» в Орловской области остаются самыми низкими в ЦФО.

Подробный репортаж на эту тему смотрите на телеканале «Первый областной» сегодня в 19 часов 30 минут.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40801

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