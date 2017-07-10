Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с президентом РФ Владимиром Путиным

В Ново-Огарёво прошла рабочая встреча Владимира Путина и Вадима Потомского

Губернатор Орловской области рассказал президенту о социально-экономической ситуации в регионе.

В Ново-Огарёво прошла рабочая встреча Владимира Путина и Вадима Потомского

Отдельно обсуждались обращения орловцев, поступившие главе государства в ходе «Прямой линии».

Владимир Путин сообщил, что Администрация занимается тем, что анализирует поступившие вопросы граждан порегионально. В течение нескольких часов ответить на все вопросы невозможно, однако работа по информации, которая поступает от граждан, продолжается.

Речь шла о многих проблемах: о лекарственном обеспечении, переселении граждан из ветхого аварийного жилья, обеспечении школьников бесплатными учебниками.

Также глава региона доложил президенту об итогах реализации государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)», постановление об утверждении которой было подписано главой государства в 2011 году.

— Теми вопросами, которые поднимали граждане, мы сегодня занимаемся, — сообщил Вадим Потомский, детально доложив президенту о ситуации, сложившейся по каждому вопросу.

Об этом сообщает газета «Орловская правда» и сайт «Орёл-регион».

Комментируя итоги встречи телеканалу «Первый областной», губернатор Вадим Потомский рассказал:

— На встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным прежде всего речь шла о наиболее актуальных вопросах, прозвучавших в ходе недавней прямой линии президента. В том числе обеспечения льготников лекарствами, переселения граждан из аварийного жилого фонда, строительства дорог. Также президент обратил внимание на проблему обеспечения школьников учебниками. Решением практически всех этих вопросов мы плотно занимаемся. Потом я доложил Владимиру Путину о ходе выполнения программы подготовки к 450-летнему юбилею города Орла.

Главное, президент поддержал наши совместные с Правительством РФ проекты и дал соответствующее распоряжение министру экономического развития России Максиму Орешкину. Будем работать!