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  3. Губернатор Орловской области Вадим Потомский утвердил список победителей конкурса "Новатор года"

Губернатор Орловской области Вадим Потомский утвердил список победителей конкурса "Новатор года"

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10.07.2017

В Орловской области подведены итоги конкурса на звание «Новатор года». Его организовал региональный Департамент промышленности по итогам минувшего года.

Список победителей утверждён распоряжением губернатора Орловской области Вадима Потомского. Их отметят дипломами и премиями.

Отдельно определены «Лучший конструктор», «технолог», «изобретатель» и «специалист в сфере информационных технологий».

Победителями, соответственно, стали Дмитрий Валькман (ОАО «Промприбор»), Ольга Юдичева (фабрика «Гамма»), Виктор ДервЯнов («Ливгидромаш») и Александр Демидов (сотрудник ОГУ имени Тургенева).

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40765

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