Губернатор Орловской области Вадим Потомский утвердил список победителей конкурса "Новатор года"
10.07.2017
В Орловской области подведены итоги конкурса на звание «Новатор года». Его организовал региональный Департамент промышленности по итогам минувшего года.
Список победителей утверждён распоряжением губернатора Орловской области Вадима Потомского. Их отметят дипломами и премиями.
Отдельно определены «Лучший конструктор», «технолог», «изобретатель» и «специалист в сфере информационных технологий».
Победителями, соответственно, стали Дмитрий Валькман (ОАО «Промприбор»), Ольга Юдичева (фабрика «Гамма»), Виктор ДервЯнов («Ливгидромаш») и Александр Демидов (сотрудник ОГУ имени Тургенева).
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