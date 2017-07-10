Губернатор Орловской области Вадим Потомский утвердил список победителей конкурса "Новатор года"

В Орловской области подведены итоги конкурса на звание «Новатор года». Его организовал региональный Департамент промышленности по итогам минувшего года.

Список победителей утверждён распоряжением губернатора Орловской области Вадима Потомского. Их отметят дипломами и премиями.

Отдельно определены «Лучший конструктор», «технолог», «изобретатель» и «специалист в сфере информационных технологий».

Победителями, соответственно, стали Дмитрий Валькман (ОАО «Промприбор»), Ольга Юдичева (фабрика «Гамма»), Виктор ДервЯнов («Ливгидромаш») и Александр Демидов (сотрудник ОГУ имени Тургенева).