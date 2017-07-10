Губернатор Орловской области Вадим Потомский рассказал о закупках учебников
10.07.2017
К 1-му сентября все школы Орловской области будут полностью обеспечены учебниками. Сегодня на аппаратном совещании регионального правительства об этом заявил губернатор Вадим Потомский.
Данный вопрос поднимался во время «Прямой линии с Владимиром Путиным».
Потомский уточнил, что в этом году на закупку учебников в областной казне заложено 58 миллионов рублей.
Все необходимые учебники поступают в школьные библиотеки области на протяжении последних трёх лет.
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