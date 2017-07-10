Губернатор Орловской области Вадим Потомский рассказал о закупках учебников

К 1-му сентября все школы Орловской области будут полностью обеспечены учебниками. Сегодня на аппаратном совещании регионального правительства об этом заявил губернатор Вадим Потомский.

Данный вопрос поднимался во время «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Потомский уточнил, что в этом году на закупку учебников в областной казне заложено 58 миллионов рублей.

Все необходимые учебники поступают в школьные библиотеки области на протяжении последних трёх лет.