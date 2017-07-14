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  3. Губернатор Орловской области Вадим Потомский рассказал о проектах, которые позволят увеличить количество рабочих мест

Губернатор Орловской области Вадим Потомский рассказал о проектах, которые позволят увеличить количество рабочих мест

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14.07.2017

В первой половине этого года в нашем регионе создано 876 новых рабочих мест, из них 316 — на промышленных предприятиях, 142 — в сфере торговли. Губернатор Орловской области Вадим Потомский рассказал об этом на внеочередном приёме граждан по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Орловцев, чьи обращения дошли до президента, волновала проблема нехватки рабочих мест.

Губернатор, в частности, напомнил им о проектах по строительству обувной фабрики, кожевенного завода, предприятия по глубокой переработке зерна и мясокомбината. Расширение свиноводческих мощностей «Знаменского СГЦК создаст ещё 2800 дополнительных рабочих мест в Орловском, Кромском и Сосковском районах.

Кроме того, ведутся переговоры о расширении проекта по производству керамогранита, которое позволит «занять» ещё 300 орловцев.

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