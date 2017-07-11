Губернатор Орловской области Вадим Потомский провёл в Ливенском районе совещание по подготовке к уборочной
11.07.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский посетил Ливенский район. В поездке главу региона сопровождал только что назначенный федеральный инспектор по области Леонид Соломатин, а также члены регионального правительства и парламента.
Визит начался с возложения цветов к «Кургану Славы».
После участники поездки осмотрели технику и поля «Племенного завода имени Георгиевского» и пообщались с руководителями и сотрудниками предприятия.
Главным событием визита стало совещание, посвящённое предстоящей уборочной кампании.
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