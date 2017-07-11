Губернатор Орловской области Вадим Потомский провёл в Ливенском районе совещание по подготовке к уборочной

Губернатор Орловской области Вадим Потомский посетил Ливенский район. В поездке главу региона сопровождал только что назначенный федеральный инспектор по области Леонид Соломатин, а также члены регионального правительства и парламента.

Визит начался с возложения цветов к «Кургану Славы».

После участники поездки осмотрели технику и поля «Племенного завода имени Георгиевского» и пообщались с руководителями и сотрудниками предприятия.

Главным событием визита стало совещание, посвящённое предстоящей уборочной кампании.