Губернатор Орловской области Вадим Потомский провёл первый внеочередной личный приём по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Глава региона встретился с орловчанкой, которая обратилась к президенту по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам. Также на приёме присутствовали представители отделения Пенсионного фонда по Орловской области.

Заявителю дали подробные разъяснения.

Аналогичные внеочередные приёмы будут проводиться до конца этой недели. С губернатором пообщаются все орловцы, чьи проблемы в ходе «Прямой линии» были доведены до Владимира Путина.