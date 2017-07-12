Губернатор Орловской области Вадим Потомский провёл первый внеочередной личный приём по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным»
12.07.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский провёл первый внеочередной личный приём по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным».
Глава региона встретился с орловчанкой, которая обратилась к президенту по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам. Также на приёме присутствовали представители отделения Пенсионного фонда по Орловской области.
Заявителю дали подробные разъяснения.
Аналогичные внеочередные приёмы будут проводиться до конца этой недели. С губернатором пообщаются все орловцы, чьи проблемы в ходе «Прямой линии» были доведены до Владимира Путина.
Короткая ссылка obl1.ru/~/40803
Другие новости раздела
12.07.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский взял на контроль финансовое состояние муниципального предприятия «Орёлводоканал»
12.07.2017
Состоялся официальный запуск проекта, который реализуется в рамках соглашения, подписанного губернатором Орловской области Вадимом Потомским
$ USD60.7397(+0.44)12.07
€ EUR69.2007(+0.43)12.07
Наш опрос
Какой праздник для Вас важнее?