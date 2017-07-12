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Губернатор Орловской области Вадим Потомский провёл первый внеочередной личный приём граждан по итогам работы «Прямой линии» Владимира Путина

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12.07.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский провёл первый внеочередной личный приём граждан по итогам работы «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина.
О детальном рассмотрении всех поступивших от орловцев обращений на самом высоком уровне глава региона сообщил на расширенном заседании правительства области.
На первом внеочередном личном приёме была поднята проблема пенсионного обеспечения.
В частности, речь шла об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Заявителю были даны подробные разъяснения.
В мероприятии приняли участие и.о. заместителя председателя правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, представители отделения Пенсионного фонда РФ по Орловской области.
В ходе «Прямой линии» президенту РФ жителями нашего региона были направлены вопросы, касающиеся переселения из ветхого и аварийного жилья, лекарственного обеспечения, утилизации твердых бытовых отходов, оплаты услуг ЖКХ, развития промышленности и создания новых рабочих мест.
Все они будут рассмотрены на приемах граждан, которые губернатор планирует проводить ежедневно в течение недели.

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