Губернатор Орловской области Вадим Потомский провёл первый внеочередной личный приём граждан по итогам работы «Прямой линии» Владимира Путина
12.07.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский провёл первый внеочередной личный приём граждан по итогам работы «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина.
О детальном рассмотрении всех поступивших от орловцев обращений на самом высоком уровне глава региона сообщил на расширенном заседании правительства области.
На первом внеочередном личном приёме была поднята проблема пенсионного обеспечения.
В частности, речь шла об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Заявителю были даны подробные разъяснения.
В мероприятии приняли участие и.о. заместителя председателя правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, представители отделения Пенсионного фонда РФ по Орловской области.
В ходе «Прямой линии» президенту РФ жителями нашего региона были направлены вопросы, касающиеся переселения из ветхого и аварийного жилья, лекарственного обеспечения, утилизации твердых бытовых отходов, оплаты услуг ЖКХ, развития промышленности и создания новых рабочих мест.
Все они будут рассмотрены на приемах граждан, которые губернатор планирует проводить ежедневно в течение недели.