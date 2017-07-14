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Губернатор Орловской области Вадим Потомский продолжает проводить внеочередные приёмы орловцев, обратившихся на "Прямую линию с Владимиром Путиным"

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14.07.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский продолжает проводить внеочередные приёмы орловцев, обратившихся на «Прямую линию с Владимиром Путиным».
Как сообщает пресс-служба губернатора, в частности, «отработан» вопрос о выделении земельного участка многодетной семье. Орловцы, которые довели свою проблему до президента, получат землю под строительство индивидуального жилья до конца текущего года.
Участок за счёт бюджетных средств обеспечат соответствующей инфраструктурой.

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