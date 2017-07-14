Губернатор Орловской области Вадим Потомский продолжает проводить внеочередные приёмы орловцев, обратившихся на «Прямую линию с Владимиром Путиным».

Как сообщает пресс-служба губернатора, в частности, «отработан» вопрос о выделении земельного участка многодетной семье. Орловцы, которые довели свою проблему до президента, получат землю под строительство индивидуального жилья до конца текущего года.

Участок за счёт бюджетных средств обеспечат соответствующей инфраструктурой.