Губернатор Орловской области Вадим Потомский продолжает проводить внеочередные приёмы орловцев, обратившихся на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
14.07.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский продолжает проводить внеочередные приёмы орловцев, обратившихся на «Прямую линию с Владимиром Путиным».
Как сообщает пресс-служба губернатора, в частности, «отработан» вопрос о выделении земельного участка многодетной семье. Орловцы, которые довели свою проблему до президента, получат землю под строительство индивидуального жилья до конца текущего года.
Участок за счёт бюджетных средств обеспечат соответствующей инфраструктурой.
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