Губернатор Орловской области Вадим Потомский принял участие в публичном обсуждении правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора по Орловской области за 2 квартал 2017 года.

Мероприятие состоялось в рамках проведения акции «Дни открытых дверей для предпринимателей» в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

В числе участников публичных обсуждений были заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, представители прокуратуры Орловской области и территориальных органов федеральных органов власти, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин, Уполномоченный по защите прав ребенка Владимир Поляков, представители общественных организаций и объединений, представители бизнес-сообщества.

Открыл публичные обсуждения губернатор Орловской области Вадим Потомский. В своём выступлении глава региона отметил важность проводимой Правительством Российской Федерации реформы контрольно-надзорной деятельности, направленной на снижение административной нагрузки на бизнес.

С докладом выступил врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. Он рассказал о результатахконтрольно-надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по Орловской области, основных нарушениях, выявленных в ходе проведения проверок в отношении субъектов предпринимательства, а также принятых мерах в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей за 2-й квартал 2017 года. Кроме того, речь шла о работе Управления, направленной на снижение административной нагрузки при проведении мероприятий по надзору и мероприятиях по профилактике правонарушений субъектами предпринимательства.

Участников публичных слушаний проинформировали о правах, обязанностях, ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении в отношении них мероприятий по надзору, о требованиях санитарного законодательства к организации и проведению профилактических медицинских осмотров, вакцинопрофилактики для отдельных категорий работающего населения.

Разъяснен порядок предоставления Управлением Роспотребнадзора по Орловской области государственных услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических экспертиз и свидетельств о государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не используемых химических, биологических веществ и изготовленных на их основе препаратов, потенциально опасных для человека.

В ходе акции также даны консультации по интересующим вопросам, в частности, требования к предприятиям по оказанию бытовых услуг.

В целях подведения итогов публичных обсуждений, определения их эффективности проведено анкетирование представителей хозяйствующих субъектов.

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области запланировано проведение семинаров и совещаний по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Планируется организация выездных встреч с предпринимательским сообществом, а также расширение взаимодействия с Уполномоченным по правам предпринимателей в Орловской области в рамках заключенного соглашения по фактам выявленных нарушений.