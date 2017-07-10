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Губернатор Орловской области Вадим Потомский принял участие в "Дне открытых дверей" в православной гимназии центра в Вятском Посаде

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10.07.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский принял участие в «Дне открытых дверей» в православной гимназии центра в Вятском Посаде.

Первые ученики гимназии сядут за парты этой осенью. Сам центр, который создавался при активном участии Вадима Потомского, открылся месяц назад.

На «Дне открытых дверей» родители будущих учеников смогли осмотреть учреждение и пообщаться с педагогами.

Как рассказал губернатор, в гимназии могут учиться до ста пятидесяти детей. Учреждение набирает классы с первого по восьмой включительно. Уже поступило около сорока заявок.

Несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечат не только знаниями, но и жильём — они смогут круглосуточно жить в православном центре.

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