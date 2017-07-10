Губернатор Орловской области Вадим Потомский подписал соглашение о создания кластера информационных технологий

В Орловской области начнет работу кластер информационных технологий.

Подписание соглашения о создании кластера состоялось в областной администрации. Представителей IT-сообщества приветствовал Губернатор Орловской области Вадим Потомский.

«Создание кластера информационных технологий — это значимое событие для нашего региона, — отметил Вадим Потомский. — Уверен, что совсем скоро это позволит говорить об Орловщине не только как об аграрном регионе, но еще и о регионе с высокоразвитым информационно-интеллектуальным потенциалом».

Глава региона рассказал участникам мероприятия о вчерашней встрече с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой речь шла также о мощном потенциале опорного вуза — ОГУ им И.С. Тургенева. Губернатор проинформировал главу государства о хорошей интеллектуальной базе университета и высококвалифицированных кадрах, которые он готовит.

В проекте по созданию кластера приняли участие все основные сферообразующие предприятия отрасли информационных технологий. В кластер войдут представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии информационных технологий на территории области и за ее пределами. Инициаторами создания кластера выступили представители IT-сообщества Орловской области при поддержке Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области и некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области».

Деятельность кластера планируется направить на оптимизацию взаимодействия между организациями сферы информационных технологий, участие в выставках, а также проведение маркетинговых мероприятий под единым брендом.

Образование кластера информационных технологий Орловской области ориентировано на создание новых программных продуктов в рамках импортозамещения, а также позволит найти участникам кластера новые рынки сбыта.

Проекты территориальных кластеров в Орловской области реализует Центр кластерного развития — структурное подразделение некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области».

Якорным резидентом кластера станет производственно-технологическая компания ООО «Инвентос», которая специализируется в области онлайн аудио- и видеотехнологий, а также мобильных и встраиваемых мультимедиа приложений для всех современных платформ, включая, но не ограничиваясь, iOS (iPhone и iPad), Android (TM), Boxee, телевизоры Samsung, Sony.

Подписи на документе о создании кластера поставили заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов, начальник Управления информационных технологий области Евгений Злоткин, ректор ОГУ им. И.С. Тургенева Ольга Пилипенко, а также представители IT-сообщества.

В рамках мероприятия состоялось избрание председателя Совета кластера, им стал генеральный директор компании «Инвентос» Олег Волобуев.