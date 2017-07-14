Губернатор Орловской области Вадим Потомский на приёме по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным" обудил работу полигона ТБО

Губернатор Орловской области Вадим Потомский на внеочередном приёме по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным» обудил работу полигона ТБО.

Орловцев, чьи обращения дошли до президента, волновала работа полигона твердых бытовых и пищевых отходов в областном центре. В частности, их беспокоила возможность заражения реки Оки в результате работы полигона.

Как пояснил врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, сотрудники ведомства ежегодно осуществляют постоянный мониторинг состояния реки Оки по ряду показателей. За весь период наблюдений фактов загрязнения воды не зафиксировано. Рекой можно пользоваться без опасности для здоровья.

Вадим Потомский подчеркнул, что Орловская область связывает большие планы с реализацией ООО «ЭкоПолис» комплексного экологического проекта по созданию нового полигона и высокотехнологичного мусороперерабатывающего ЭкоТехноПарка.

«На проект мусороперерабатывающего завода в Орле имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы. Необходимая техническая документация проходит экспертизу. Место строительства определено с учетом действующего природоохранного законодательства», — пояснил он.

«После пуска этого важного объекта, предусматривающего внедрение новейших методик сортировки отходов, старый полигон будет рекультивирован», — сообщил губернатор.

Также он отметил, что деятельность мусороперерабатывающего завода не приведет к повышению тарифов за вывоз мусора. Прибыль предприятие планирует получать за счет работы линии сортировки: получаемое таким образом вторичное сырье имеет спрос на рынке.

Завод будет применять самые современные технологии.

Как сообщила прокурор Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры Ирина Булгакова, для нового объекта разработан проект санитарно-защитной зоны, в котором учтены все негативные факторы воздействия на среду обитания. Территории памятника природы «Балка Непрец» в эту зону не входят.

В настоящее время Управлением экологической безопасности и природопользования Орловской области проводится работы по определению границ балки.

«Мы открыты для широкого обсуждения всех проблем, в том числе экологического характера, — подчеркнул губернатор. — Уверен, после „Прямой линии“ Президента России Владимира Путина диалог власти и граждан выйдет на качественно новый уровень и не потеряет своей эффективности».