Губернатор Орловской области Вадим Потомский дал ряд поручений по вопросам орловцев, поступившим на «Прямую линию» Президента России

Губернатор Орловской области Вадим Потомский дал ряд поручений по вопросам орловцев, поступившим на «Прямую линию» Президента РФ.

Накануне глава региона провел второй внеочередной прием граждан, направивших обращения Владимиру Путину.

Прежде всего, была обозначена проблема предоставления школьникам бесплатных учебников.

Как сообщила заявительница, ее ребенок обучается в одной из школ Орла, введенных в эксплуатацию в 2016 году в рамках подготовки к юбилею города.

И.о. заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков пояснил, что в минувшем году некоторым родителям действительно пришлось самостоятельно покупать учебную литературу, так как средства на приобретение учебников для новых учебных заведений не в полном объеме были предусмотрены в региональном бюджете.

Вадим Потомский подчеркнул, что уже дал ответственному блоку Правительства области поручение обеспечить все школы Орловщины бесплатными учебниками.

В 2017 году в региональной казне с учетом дополнительного финансирования на данные цели предусмотрено 58 млн рублей.

Кроме того, сегодня прозвучали вопросы, связанные с системой оплаты труда почтовых работников.

Разъяснения дали и. о. директора УФПС Орловской области — филиал ФГУП «Почта России» Илья Кравцов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин.

Губернатор заверил, что региональные власти в рамках компетенции прикладывают максимум усилий для организации достойного денежного вознаграждения и комфортных условий труда орловских почтовиков.

Вадим Потомский выступил с инициативой подготовки письма на имя Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, в котором планируется обозначить все текущие трудности.

«Думаю, после обращения к Президенту РФ „Почта России“ получит действенный импульс для дальнейшего развития», — сказал Губернатор.

«По всем обращениям будет произведена детальная проверка и приняты соответствующие решения. Права граждан должны неукоснительно соблюдаться!» — заявил глава Орловщины.