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Готовится отставка пятерых губернаторов

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06.02.2017

Отставки порядка пяти губернаторов могут произойти в ближайшие дни, пишет в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

«Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов», — пишет издание.
По словам собеседников газеты, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики.

«Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений», — добавил другой близкий к Кремлю собеседник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не подтверждает, что Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Ранее в понедельник сам Басаргин заявил журналистам, что намерен обратиться к президенту с просьбой о своей отставке.

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