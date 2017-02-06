Готовится отставка пятерых губернаторов

Отставки порядка пяти губернаторов могут произойти в ближайшие дни, пишет в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

«Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов», — пишет издание.

По словам собеседников газеты, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики.

«Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений», — добавил другой близкий к Кремлю собеседник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не подтверждает, что Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Ранее в понедельник сам Басаргин заявил журналистам, что намерен обратиться к президенту с просьбой о своей отставке.