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Госдума в первом чтении одобрила пенсионную реформу

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19.07.2018

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

На этапе первого чтения законопроекта рассматривается лишь его общая концепция и основные положения, во втором чтении идет уже детальное обсуждение, вносятся поправки и дополнения. Как сообщил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обсуждение поправок выделят не один, а более чем два месяца — думский комитет по труду и соцполитике решил продлить этот срок с 18 августа до 24 сентября.

«За» проект проголосовали 328 депутатов, «против» — 104 парламентария, воздержавшихся не было, сообщает РИА Новости.

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