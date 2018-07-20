Госдума в первом чтении одобрила пенсионную реформу

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

На этапе первого чтения законопроекта рассматривается лишь его общая концепция и основные положения, во втором чтении идет уже детальное обсуждение, вносятся поправки и дополнения. Как сообщил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обсуждение поправок выделят не один, а более чем два месяца — думский комитет по труду и соцполитике решил продлить этот срок с 18 августа до 24 сентября.

«За» проект проголосовали 328 депутатов, «против» — 104 парламентария, воздержавшихся не было, сообщает РИА Новости.