Госдума ужесточает наказание за "телефонный терроризм" до 10 лет лишения свободы

Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении проект закона об увеличении максимального срока наказания за «телефонный терроризм» с 5 до 10 лет лишения свободы. Инициатива была внесена на обсуждение депутатов спикером нижней палаты Вячеславом Володиным и главами ее комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по безопасности Василием Пискаревым, сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в статью 207 Уголовного кодекса РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальное наказание, если действия «телефонных террористов» повлекли тяжкие последствия, в том числе смерть человека, устанавливается в виде 10 лет лишения свободы. В настоящее время верхний предел по этой статье ограничен 5 годами лишения свободы.