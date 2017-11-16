Госдума увеличивает штрафы за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам

Госдума на дополнительном заседании в четверг приняла в первом чтении поправки в статью 18.9 («Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства») Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), увеличивающие штрафы за предоставление жилых помещений и транспортных средств нелегальным мигрантам. Инициатива была внесена на рассмотрение палаты правительством РФ, передает ТАСС.

Как указывается в сопроводительных документах, проект закона «направлен на совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконной миграции в целях обеспечения национальной безопасности РФ». Документом предлагается «ужесточить ответственности за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, увеличив размер административных штрафов за предоставление жилого помещения, транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящемуся в РФ с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию». Для граждан санкции повышаются с 2-4 тыс. руб. до 2-5 тыс. руб., для должностных лиц — с 25-30 тыс. руб. до 35-50 тыс. руб., для юрлиц — с 250-300 тыс. руб. до 400-500 тыс. руб.

Как поясняют разработчики проекта закона, действующая в настоящее время ответственность не в полной мере решает задачи по пресечению правонарушений. Так, согласно приведенным данным МВД, в течение 2015 года составлено 40 тыс. 149 протоколов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 18.9 КоАП (в 2014 г. их было 37 тыс. 698), по которым привлечено к ответственности 39 тыс. 434 лица (в 2014 г. — 38 тыс. 941).