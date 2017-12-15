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Госдума разрешила проводить внеплановую проверку работодателя по обращению работника

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15.12.2017

Госдума приняла в пятницу в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому в отношении работодателя может быть проведена внеплановая проверка, если от работника поступило заявление о том, что с ним не заключили трудовой договор. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо обращения работника в федеральную инспекцию труда, поводом для проведения внеплановой проверки может стать и информация от органов государственной власти и местного самоуправления, профессиональных союзов, а также СМИ. При этом устанавливается, что проверка «может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в установленном порядке и без согласования с органами прокуратуры».

Как пояснял первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, закон будет регулировать случаи, когда работодатель либо вообще не заключил трудовой договор с работниками, «и они работают на честном слове», либо «заключил договор гражданско-правового характера, под которым фактически скрываются трудовые отношения». Во втором случае, уточнил депутат, работнику «не будет положен отпуск, больничный лист, он будет лишен возможности участвовать в коллективном трудовом споре, защищать свои позиции, вести коллективные переговоры».

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