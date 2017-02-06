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Госдума проведет парламентские слушания по отношениям РФ и США

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06.02.2017

Госдума планирует в конце февраля — начале марта провести парламентские слушания по вопросам российско-американских отношений. Об этом на заседании комитета палаты по международным делам заявил его председатель Леонид Слуцкий.

«Планируем 28 февраля или 1 марта провести парламентские слушания или круглый стол по вопросам российско-американских отношений», — сказал он.

По словам Слуцкого, в рамках этих слушаний в первую очередь предстоит проанализировать «фактор Трампа и его влияние на мировую политику».

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