Госдума проведет парламентские слушания по отношениям РФ и США

Госдума планирует в конце февраля — начале марта провести парламентские слушания по вопросам российско-американских отношений. Об этом на заседании комитета палаты по международным делам заявил его председатель Леонид Слуцкий.

«Планируем 28 февраля или 1 марта провести парламентские слушания или круглый стол по вопросам российско-американских отношений», — сказал он.

По словам Слуцкого, в рамках этих слушаний в первую очередь предстоит проанализировать «фактор Трампа и его влияние на мировую политику».