Госдума проведет парламентские слушания по отношениям РФ и США
06.02.2017
Госдума планирует в конце февраля — начале марта провести парламентские слушания по вопросам российско-американских отношений. Об этом на заседании комитета палаты по международным делам заявил его председатель Леонид Слуцкий.
«Планируем 28 февраля или 1 марта провести парламентские слушания или круглый стол по вопросам российско-американских отношений», — сказал он.
По словам Слуцкого, в рамках этих слушаний в первую очередь предстоит проанализировать «фактор Трампа и его влияние на мировую политику».
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