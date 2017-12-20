Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "телефонный терроризм"
20.12.2017
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм», сообщает РИА Новости.
Авторами документа выступили спикер Вячеслав Володин, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Соответствующие поправки внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Что изменится:
- Максимальное наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных опасных действиях против объектов социальной инфраструктуры составит пять лет лишения свободы.
- Ложное сообщение, совершенное для дестабилизации работы органов власти, будет наказываться сроком от шести до восьми лет лишения свободы. Если оно приведет к смерти человека или другим тяжким последствиям — от восьми до десяти лет.
К объектам социальной инфраструктуры относятся больницы, поликлиники, школы, детские сады, стадионы, гостиницы, вокзалы, аэропорты, банки и другие.
Сейчас статья «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По словам Крашенинникова, законопроект стал ответом на волну «телефонного терроризма», принявшей в последнее время угрожающие масштабы.