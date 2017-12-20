Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "телефонный терроризм"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм», сообщает РИА Новости.

Авторами документа выступили спикер Вячеслав Володин, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Соответствующие поправки внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Что изменится:

Максимальное наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных опасных действиях против объектов социальной инфраструктуры составит пять лет лишения свободы.

Ложное сообщение, совершенное для дестабилизации работы органов власти, будет наказываться сроком от шести до восьми лет лишения свободы. Если оно приведет к смерти человека или другим тяжким последствиям — от восьми до десяти лет.

К объектам социальной инфраструктуры относятся больницы, поликлиники, школы, детские сады, стадионы, гостиницы, вокзалы, аэропорты, банки и другие.

Сейчас статья «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По словам Крашенинникова, законопроект стал ответом на волну «телефонного терроризма», принявшей в последнее время угрожающие масштабы.