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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "телефонный терроризм"

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20.12.2017

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм», сообщает РИА Новости.

Авторами документа выступили спикер Вячеслав Володин, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Соответствующие поправки внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Что изменится:

  • Максимальное наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных опасных действиях против объектов социальной инфраструктуры составит пять лет лишения свободы.
  • Ложное сообщение, совершенное для дестабилизации работы органов власти, будет наказываться сроком от шести до восьми лет лишения свободы. Если оно приведет к смерти человека или другим тяжким последствиям — от восьми до десяти лет.

К объектам социальной инфраструктуры относятся больницы, поликлиники, школы, детские сады, стадионы, гостиницы, вокзалы, аэропорты, банки и другие.

Сейчас статья «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По словам Крашенинникова, законопроект стал ответом на волну «телефонного терроризма», принявшей в последнее время угрожающие масштабы.

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