Госдума приняла закон об ипотечных электронных закладных

Госдума приняла в третьем чтении закон об обращении электронных закладных в сфере ипотечного кредитования, сообщает ТАСС.

Документ устанавливает основы выпуска новой бездокументарной ценной бумаги — электронной закладной. Форма выдачи закладных — электронная или бумажная — будет определяться в договоре об ипотеке.

Электронная закладная составляется залогодателем и должником (если залогодатель не является должником по обеспеченному ипотекой обязательству) путем заполнения в электронном виде формы, размещенной в интернете на официальном сайте регистрирующего органа. Документ подписывается квалифицированной электронной подписью залогодателя и должника, а также заверяется подписью государственного регистратора и затем хранится в системе депозитарного учета.

Согласно закону, электронная закладная должна будет содержать сведения о залогодателе, первоначальном залогодержателе и о должнике по обеспеченному ипотекой обязательству, название кредитного договора или иного денежного обязательства, исполнение которого обеспечивается ипотекой, с указанием даты и места его заключения, сумму обязательства, обеспеченную ипотекой, и срок ее уплаты, название и описание имущества, на которое установлена ипотека, а также подтвержденную заключением оценщика денежную оценку имущества, на которое установлена ипотека.