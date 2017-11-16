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Госдума приняла закон о введении системы tax free в России

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16.11.2017

Эта система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Однако система tax free не будет распространяться на подакцизные товары. Правительство РФ будет вправе определить перечень иных товаров, не подлежащих компенсации в рамках этой системы.

Закон дает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками — организациями розничной торговли, по товарам, реализованным гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для этого им надо будет предоставить в налоговый орган электронной реестр документов (чеков), содержащих отметку таможенных органов, подтверждающую вывоз товаров за границу, и сведения о компенсированной физлицам сумме налога.
Организации розничной торговли будут передавать в электронной форме в ФТС России сведения из документов (чеков) для компенсации НДС, которые потом таможенный орган будет также в электронной форме направлять в ФНС России. ФТС будет передавать налоговой службе и сведения о проставленных таможенными органами РФ отметках на документах (чеках) для компенсации НДС, сообщает РИА Новости.

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