Госдума приняла закон о введении системы tax free в России
16.11.2017
Эта система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.
Однако система tax free не будет распространяться на подакцизные товары. Правительство РФ будет вправе определить перечень иных товаров, не подлежащих компенсации в рамках этой системы.
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