Госдума приняла закон о создании реестра коррупционеров
21.12.2017
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании реестра коррупционеров.
В него попадут чиновники, которых уволили в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений. Данные будут храниться в течение пяти лет.
Сведения о человеке могут удалить раньше, если отменят акт, на основании которого его внесли в реестр, или в связи со смертью.
Инициатива также предусматривает нормативное закрепление использования ГИС на государственной гражданской службе. Регионы могут сами создать подобные системы, но они должны быть совместимы с федеральной и соответствовать необходимым требованиям.
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