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Госдума приняла закон о создании реестра коррупционеров

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21.12.2017

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании реестра коррупционеров.

В него попадут чиновники, которых уволили в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений. Данные будут храниться в течение пяти лет.

Сведения о человеке могут удалить раньше, если отменят акт, на основании которого его внесли в реестр, или в связи со смертью.

Реестр размещается в федеральной государственной информационной системе (ГИС) в интернете. Порядок ведения списка определит правительство.

Инициатива также предусматривает нормативное закрепление использования ГИС на государственной гражданской службе. Регионы могут сами создать подобные системы, но они должны быть совместимы с федеральной и соответствовать необходимым требованиям.

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