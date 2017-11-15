Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.11.2017 Среда 12:34
сейчас в эфире
12:30
Передача
Персона грата|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Госдума приняла закон о снижении налогов для использующих кассы ИП

Госдума приняла закон о снижении налогов для использующих кассы ИП

Версия для печати

15.11.2017

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий возможность уменьшения налогов для индивидуальных предпринимателей (ИП), использующих контрольно-кассовую технику (ККТ), передает ТАСС.

Законом предусматривается возможность в 2018-2019 годах (для ИП, имеющих наемных работников в 2018 году) уменьшить сумму платежа по единому налогу на вмененный доход и по патентной системе налогообложения (ПСН) на сумму расходов по приобретению ККТ, но не более 18 тыс. рублей на единицу контрольно-кассовой техники. Норма будет действовать при условии регистрации ККТ в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года, а для ИП, имеющих наемных работников — с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.

Сейчас законодательство предусматривает поэтапный переход организаций и индивидуальных предпринимателей к использованию онлайн-касс, начиная с 1 февраля 2017 года.

Согласно принятому Госдумой закону, чтобы получить налоговую льготу, необходимо направить соответствующее уведомление в письменной или электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган. Форма, формат и порядок представления уведомления утверждаются ФНС России. До утверждения формы уведомления оно может быть направлено в произвольной форме с обязательным указанием ФИО, ИНН, номера и даты патента, модели и заводского номера ККТ, суммы понесенных расходов по ее приобретению.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43135

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.11.2017

Капремонт орловского роддома близок к завершению

15.11.2017

В Орле напишут Всероссийский географический диктант

15.11.2017

С начала года орловский бизнес получил 15,7 млрд руб кредитов

14.11.2017

Апелляцию на ЕГЭ можно будет подать через Skype

14.11.2017

В Орле доработали генплан города

$ USD59.6207(+0.44)15.11
€ EUR69.6787(+0.76)15.11

Наш опрос

Что для вас имеет значение при выборе АЗС:
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online