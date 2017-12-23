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Госдума приняла закон о раздельном сборе мусора

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22.12.2017

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному территории сбору отходов. Об этом сообщило РИА Новости.

В законе уточняются понятия «сбор отходов», «накопление отходов», «отходы от использования товаров». Территориальные схемы обращения с отходами перед их утверждением должны будут проходить процедуру общественного обсуждения. Также устанавливаются требования к площадкам накопления отходов.

Как ранее пояснил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Бурматов, теперь регионы будут обязаны проводить через публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций. Это, по словам Бурматова, позволит снять напряжение, которое периодически возникает между региональными властями и жителями субъектов РФ.

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