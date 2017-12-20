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Госдума приняла закон о праве правительства РФ ограничивать раскрытие информации

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20.12.2017

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, наделяющий кабинет министров правом ограничивать раскрытие информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц, а также о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

Закон был изначально разработан для «обеспечения гарантированного финансового сопровождения госконтрактов по гособоронзаказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества», отмечается в пояснительной записке к документу.

Правительство получит право определять случаи, при которых эмитенты ценных бумаг могут не осуществлять раскрытие информации, а также случаи, при которых отдельные сведения о юридических лицах не подлежат размещению в интернете.

Согласно закону, правительство сможет также вводить ограничения на передачу информации в Бюро кредитных историй, на направление в государственную информационную систему обязательных экземпляров бухгалтерской отчетности вместе с аудиторскими заключениями. Ограничения могут коснуться консолидированной финансовой отчетности и информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) при госзакупках, информации в отчете о заключенных компанией сделках с заинтересованностью (для годового собрания акционеров). Правительство получает право установить применение закрытых электронных процедур при госзакупках в ряде случаев, особенности проведения таких процедур и операторов специализированных электронных площадок, на которых они проводятся, пишет ТАСС.

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