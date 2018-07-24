Госдума приняла закон о едином сроке давности для взысканий за коррупцию

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином сроке давности для применения взысканий за коррупционные правонарушения, передает РИА Новости.

Ранее проект закона был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Закон устанавливает, что дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка, следует из текста документа.

«Проект федерального закона разработан в целях унификации порядка привлечения государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний) и государственных внебюджетных фондов, а также организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения», — говорится в пояснительной записке закона.