Госдума приняла закон о черных списках авиапассажиров

Госдума приняла в пятницу в третьем, окончательном чтении законопроект, в соответствии с которым авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. Инициативой предусматривается, что перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года, передает ТАСС.

Согласно новому закону, командиру воздушного судна предоставляется право передать дебоширов правоохранительным органам. При этом по прибытии воздушного судна на ближайший аэродром перевозчик будет иметь право отказать пассажиру в заключении договора воздушной перевозки, если он внесен в черный список.

В соответствии с новыми нормами пассажир из черного списка сможет летать авиарейсами данной компании лишь в ряде случаев, которые должны быть документально подтверждены. Это происходит, если единственным способом транспортного сообщения из места его нахождения является воздушная перевозка при административном выдворении за пределы РФ, депортации или реадмиссии, если он едет на лечение или сопровождает пассажира-инвалида, а также едет на похороны родственника. «Включение пассажира в указанный реестр будет осуществляться на основании вступившего в законную силу постановления о назначении ему административного наказания за совершение на борту воздушного судна из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств», — подчеркивается в документе.