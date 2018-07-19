Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает РИА Новости.

Согласно документу, с января 2019 года размер налога вырастет до 20 процентов с нынешних 18. При этом сохранятся все льготные ставки, а также останутся в силе права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Вместе с тем законопроект продлевает до 2025 года действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок в Крым и Севастополь и устанавливает такой же размер налога при перелетах на Дальний Восток. Нулевой НДС при авиаперевозках в Калининградскую область также предлагается применять до 2025 года.