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Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях

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17.05.2018

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции Запада, сообщает РИА Новости.

Из документа исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

После первого чтения проект предусматривал препятствия для работы российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала. Это ставило под угрозу возможность участия в государственных и муниципальных закупках и в приватизации.

Новая редакция защитила интересы российского бизнеса.

Третье чтение запланировано на 22 мая.

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