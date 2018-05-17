Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции Запада, сообщает РИА Новости.

Из документа исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

После первого чтения проект предусматривал препятствия для работы российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала. Это ставило под угрозу возможность участия в государственных и муниципальных закупках и в приватизации.

Новая редакция защитила интересы российского бизнеса.

Третье чтение запланировано на 22 мая.