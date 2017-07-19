Госдума приняла в третьем чтении закон о целевой модели рынка тепловой энергии

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон о целевой модели рынка тепловой энергии, сообщает РИА «Новости». По мнению законодателей, закон должен мотивировать участников рынка тепла инвестировать в повышение эффективности работы систем теплоснабжения.

Закон предполагает изменение системы регулирования с переходом от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Такая предельная цена определяется ценой поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение источника (цена «альтернативной котельной»).

Если предельный уровень цены на тепловую энергию, устанавливаемый впервые, утвержден ниже уровня цены альтернативной котельной, то он поэтапно доводится до предельного уровня, соответствующего цене альтернативной котельной, в соответствии с однократно утверждаемым графиком.

В законе усилен антимонопольный контроль за деятельностью ЕТО (Единая теплоснабжающая организация), для чего введены положения об антимонопольном регулировании и контроле в сфере теплоснабжения. Объектами контроля являются цены, распределение тепловой нагрузки в системе теплоснабжения и соблюдение правил заключения договоров в этой сфере.