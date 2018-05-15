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Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях

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15.05.2018

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах России на санкции США и других стран, поддержавших антироссийские действия, сообщает РИА Новости.

В Госдуме отметили целесообразность контрмер в интересах государства и его граждан, но предложили существенно скорректировать редакцию законопроекта ко второму чтению.

Перечень мер планируется сократить с 16 до шести.

Ко второму чтению из проекта должны исключить упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг и расширить полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц.

Запреты и ограничения станут возможны в сфере международного сотрудничества, импорта и экспорта продукции и сырья, в сфере приватизации, в области госзакупок и закупок госкорпораций и других юрлиц.

Кроме того, контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства. На этом особенно настаивали общественники.

Также планируется поддерживать отрасли, предприятия и моногорода, страдающие от западных санкций. Правительству рекомендуют учесть это при подготовке проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы.

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