Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
15.05.2018
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах России на санкции США и других стран, поддержавших антироссийские действия, сообщает РИА Новости.
В Госдуме отметили целесообразность контрмер в интересах государства и его граждан, но предложили существенно скорректировать редакцию законопроекта ко второму чтению.
Перечень мер планируется сократить с 16 до шести.
Ко второму чтению из проекта должны исключить упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг и расширить полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц.
Запреты и ограничения станут возможны в сфере международного сотрудничества, импорта и экспорта продукции и сырья, в сфере приватизации, в области госзакупок и закупок госкорпораций и других юрлиц.
Кроме того, контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства. На этом особенно настаивали общественники.
Также планируется поддерживать отрасли, предприятия и моногорода, страдающие от западных санкций. Правительству рекомендуют учесть это при подготовке проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы.
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