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Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

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08.11.2017

Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Проект закона внесен правительством РФ в конце сентября текущего года, пишет ТАСС.

В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым пообещал, что власти повысят МРОТ, подчеркнув, что «люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум».

Законопроектом предлагается установить, что с 1 января 2018 года размер МРОТ должен составлять 9 тыс. 489 рублей в месяц, то есть 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года. Начиная с 2019 года, размер МРОТ должен быть равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.

Кроме того, пояснил журналистам в среду перед пленарным заседанием первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, проектом закона вводится «еще одна страховочная норма».

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