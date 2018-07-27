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Госдума приняла в I чтении проект об освобождении от госпошлин сделок с аварийным жильем

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27.07.2018

Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий граждан от уплаты госпошлин за нотариальное удостоверение сделок по отчуждению недвижимости, которая расположена в аварийном и подлежащем сносу доме. Законопроект инициирован законодательным собранием Иркутской области, пишет ТАСС.

«Законопроект направлен на содействие решению актуальной проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда», — отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

Сейчас за удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке, в частности, сделок с недвижимостью, уплачивается госпошлина в размере 0,5% от суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 тыс. рублей. От уплаты госпошлин при удостоверении сделок с недвижимостью в аварийном доме освобождены несовершеннолетние и ограниченно дееспособные собственники, а также собственники, которые владеют жильем в долевой собственности с несовершеннолетними или ограниченно дееспособными.

По мнению авторов законопроекта, эта норма устанавливает неравные условия для участников общей долевой собственности на аналогичные жилые помещения. В связи с этим законопроект распространяет льготу на всех граждан, имеющих в собственности недвижимость, расположенную в аварийном и подлежащем сносу доме.

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