Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.07.2018 Пятница 13:28
сейчас в эфире
12:55
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Госдума приняла проект о региональных брендах

Госдума приняла проект о региональных брендах

Версия для печати

27.07.2018

Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении проект закона о так называемых региональных брендах, то есть о создании нового вида интеллектуальных прав на географическое происхождение товаров. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, что поправки вносятся в Гражданский кодекс РФ. Ими вводится новый объект интеллектуальных прав — «географическое указание» для «индивидуализации товара». «В обиходе это также называется брендами регионов», — добавил Крашенинников.

Такой вид средств индивидуализации товара, по его словам, будет действовать наравне с существующим в настоящее время наименованием места происхождения товара (НМПТ), но предусматривать более простую процедуру регистрации. В частности, устанавливается, что географическим указанием является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории конкретного региона. При этом географическим происхождением должны в значительной степени определяться особое качество продукта, его репутация или другие характеристики. Хотя бы одна из стадий производства, влияющая на формирование особых характеристик товара, должна осуществляться на указанной территории (в отличие от НМПТ, для которого должны осуществляться все стадии производства товара на указанной территории).

«Таким образом, в качестве географического указания можно было бы зарегистрировать, например, калужское тесто, байкальского омуля, камчатского краба, крымские вина, якутские алмазы, золото Костромы», — пояснил Крашенинников.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48173

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.07.2018

Госдума приняла в I чтении проект об освобождении от госпошлин сделок с аварийным жильем

27.07.2018

В Орловской области противоклещевыми препаратами обработано 337,5 га

27.07.2018

27 июля в Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка «Возрождение святыни»

27.07.2018

ООО «УК «Зеленая роща» выбрано оператором по обращению с ТБО в Орловской области

26.07.2018

Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о повышении НДС до 20%

$ USD62.9726(+0.03)28.07
€ EUR73.3442(-0.47)28.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online