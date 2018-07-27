Госдума приняла проект о региональных брендах

Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении проект закона о так называемых региональных брендах, то есть о создании нового вида интеллектуальных прав на географическое происхождение товаров. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, что поправки вносятся в Гражданский кодекс РФ. Ими вводится новый объект интеллектуальных прав — «географическое указание» для «индивидуализации товара». «В обиходе это также называется брендами регионов», — добавил Крашенинников.

Такой вид средств индивидуализации товара, по его словам, будет действовать наравне с существующим в настоящее время наименованием места происхождения товара (НМПТ), но предусматривать более простую процедуру регистрации. В частности, устанавливается, что географическим указанием является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории конкретного региона. При этом географическим происхождением должны в значительной степени определяться особое качество продукта, его репутация или другие характеристики. Хотя бы одна из стадий производства, влияющая на формирование особых характеристик товара, должна осуществляться на указанной территории (в отличие от НМПТ, для которого должны осуществляться все стадии производства товара на указанной территории).

«Таким образом, в качестве географического указания можно было бы зарегистрировать, например, калужское тесто, байкальского омуля, камчатского краба, крымские вина, якутские алмазы, золото Костромы», — пояснил Крашенинников.