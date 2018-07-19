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Госдума поддержала законопроект о выборе дня бракосочетания

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17.07.2018

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, предоставляющий россиянам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Ранее инициатива была поддержана профильным комитетом по вопросам семьи, женщин и детей, пишет ТАСС.

Предлагаемые поправки дадут возможность самостоятельно выбирать время и дату государственной регистрации брака: подать заявление станет возможно в промежутке от месяца до года до желаемой даты.

В настоящее время брак регистрируется спустя месяц после подачи в ЗАГС заявления. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, это создает неудобства для будущих молодоженов, а также препятствует регулированию загруженности органов ЗАГС. Кроме того, высоки коррупциогенные риски из-за большого количества желающих вступить в брак в определенную дату, но не имеющих возможности подать заявление ровно за месяц до нее.

Как отмечал ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, принятие данного законопроекта позволит сделать запись на «красивые даты» более честной. После вступления изменений в силу, добавил он, люди смогут подать заявление за год до даты планируемого торжества, самостоятельно определив день, сделать это можно будет как лично, так и дистанционно (через портал госуслуг).

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