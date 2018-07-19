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Госдума поддержала законопроект о ликвидации военных кафедр

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17.07.2018

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о ликвидации военных кафедр в высших учебных заведениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается заменить все виды подразделений подготовки едиными военными учебными центрами.

По словам депутата Владимира Шаманова, цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов.

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