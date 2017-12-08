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Госдума планирует 21 декабря принять закон о ежемесячных выплатах семьям с детьми

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08.12.2017

Госдума планирует 21 декабря принять в третьем, окончательном чтении президентские законопроекты о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, и о продлении срока действия материнского капитала; документы будут рассмотрены в приоритетном порядке. Об этом в пятницу сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков на ежегодном совещании спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями, передает ТАСС.

«В Думу уже поступили два президентских законопроекта. Они будут рассмотрены уже на следующей неделе. Там очень короткая рассылка. Мы, я уверен, направим в соответствии с графиком, который вчера на Совете [Думы] приняли, 21 декабря уже [примем законопроекты] в третьем чтении и направим в Совет Федерации», — сказал Жуков.

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