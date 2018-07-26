Госдума отказалась законодательно признать сожительство равноценным браку

Государственная дума отклонила законопроект, который предлагал приравнять «фактические брачные отношения» к официальному браку. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в январе. Согласно пояснительной записке, признаками «фактических брачных отношений» являются ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет, а также ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка.

При наличии одного из этих обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством, уточнялось в проекте.

Ответственный комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей ранее не поддержал эту инициативу. В частности, там отметили, что «приближающийся пятилетний срок совместного проживания» может стать причиной разрыва отношений между мужчиной и женщиной.





