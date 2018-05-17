Госдума освободила Голикову от должности главы Счетной палаты

Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты, сообщает РИА Новости.

Представление об освобождении Голиковой внес в Госдуму Владимир Путин в связи с тем, что Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

Политик расплакалась в ходе последнего слова перед депутатами.

Думские фракции уже в четверг представят и рассмотрят кандидатуры на освободившуюся должность главы Счетной палаты. Поддержанные советом нижней палаты кандидатуры рассмотрит президент.