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Госдума освободила Голикову от должности главы Счетной палаты

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17.05.2018

Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты, сообщает РИА Новости.

Представление об освобождении Голиковой внес в Госдуму Владимир Путин в связи с тем, что Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

Политик расплакалась в ходе последнего слова перед депутатами.

Думские фракции уже в четверг представят и рассмотрят кандидатуры на освободившуюся должность главы Счетной палаты. Поддержанные советом нижней палаты кандидатуры рассмотрит президент.

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