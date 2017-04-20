Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.04.2017 Четверг 13:40
сейчас в эфире
13:35
Телесериал
До свидания, мальчики. 3-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Госдума одобрила срок начала выплат индексированных пенсий после увольнения

Госдума одобрила срок начала выплат индексированных пенсий после увольнения

Версия для печати

20.04.2017

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий возможность для престарелых граждан начать получать проиндексированную пенсию со следующего месяца после увольнения с работы. На рассмотрение Думы документ внесла группа членов Совета Федерации в феврале этого года, сообщает ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, индексация страховых пенсионных выплат будет производиться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин прекратил работу. В настоящее время каких-либо сроков, после которых необходимо выплачивать индексированную пенсию, в российском законодательстве не установлено.

«Сейчас практики такова, что время от момента увольнения до момента получения реально новой пересчитанной пенсии с индексации может достигать четырех месяцев, в связи с этим мы предлагаем эту процедуру сжать по времени и сделать ее не более одного месяца», — пояснил на заседании Госдумы один из авторов законопроекта, сенатор Валерий Рязанский.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/35378

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.04.2017

К летнему сезону в Орле подготовят 140 спортивных объектов

20.04.2017

Орловский ипподром откроет летний беговой сезон

20.04.2017

Президент подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году

20.04.2017

Путин утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года

20.04.2017

Начальник Управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов в прямом эфире на "Первом областном"

$ USD56.4165(+0.24)21.04
€ EUR60.6139(+0.35)21.04

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online