Госдума одобрила проект федерального бюджета на 2018-2020 годы

Госдума приняла во втором чтении проект закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, сообщает ТАСС. Планируется, что третье чтение документа состоится 24 ноября.

Как указано в документе, доходы российского бюджета в следующем году составят 15,26 трлн руб. (15,55 трлн в 2019 году, 16,3 трлн — в 2020), расходы запланированы на уровне 16,53 трлн руб. (16,4 трлн в 2019-м, 17,155 трлн — в 2020 году). Соответственно дефицит в 2018 году будет 1,3 трлн руб. (819,1 млрд в 2019 году, 870 млрд — в 2020).

В бюджет также заложен переход на новое бюджетное правило с 2018 года. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, впервые за последние три года принимается «бюджет роста». «Мы впервые за прошедшие три года принимаем бюджет роста, у нас впервые по основным параметрам бюджет планируется с ростом более 2% ВВП. И второе чтение, конечно, — самое главное чтение при рассмотрении бюджета», — подчеркнул он.





